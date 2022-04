Bussjåførene frykter å bli et lavtlønt yrke: – Sliter med å få lønna vi fortjener

Sola skinner fra en skyfri himmel over Kristiansund, men for Else Rambø og mange bussjåfører er det nok av mørke skyer som truer. Helt siden partene ble enige om en felles bussbransjeavtale for hele landet, har sjåførene gang på gang blitt skuffet over at et av punktene i avtalen fremdeles står der som en fjern drøm, skriver FriFagbevegelse.

Målet har nemlig hele tiden vært at bussjåførenes lønn skal nærme seg gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, men utviklingen de siste årene har gått i feil retning. Ifølge Fellesforbundet er lønna til bussjåførene nærmere å bli stemplet som et lavlønnsyrke, ved å komme under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Bussjåførene har blitt lovet like høy lønn som industriarbeiderne, men utviklinga har gått i motsatt retning. (Tormod Ytrehus)

Streikeklare

Else Rambø er tillitsvalgt for over 60 medlemmer i Fellesforbundet i Tide Buss avdeling Kristiansund. Den avdelingen inkluderer foruten byen som har fostret kjente navn som Ole Gunnar Solskjær, Frode Alnæs og Arnulf Øverland, også Smøla, Averøya, Tustna og Aure. Hun er ikke videre optimistisk med tanke på det kommende tariffoppgjøret.

– Jeg håper jo at vi skal nærme oss industriarbeiderlønna, men jeg tror ikke vi kommer opp til det i dette oppgjøret. Kanskje aldri. Alt blir jo dyrere, og lønna til bussjåførene stiger bare sakte, sukker hun oppgitt.

Årets tariffoppgjør blir det første der hun er tillitsvalgt, men hun er likevel ikke bekymret for om det skulle ende med streik.

– Hadde de ikke blitt enige i fjor, så hadde vi blitt tatt i streikerunde nummer to. Da forberedte vi oss på streik. Streikeviljen er like stor i år. Vi har en ansvarsfull jobb som frakter mange passasjerer. Akkurat som trikkeførere, men de tjener et par hundre tusen mer enn oss i året. Derfor burde vi ha mye bedre lønn, sier hun bestemt.

Bussjåførene er klare til å streike for høyere lønn, slår tillitsvalgt Else Rambø fast. (Tormod Ytrehus)

Det blir ingen lett oppgave, og forbundsleder Jørn Eggum har utpekt bussbransjen som et av de to vanskeligste oppgjørene denne våren. Det overrasker ikke Else Rambø.

– Vi har slitt i mange år for å få den lønna vi fortjener. Det vil ikke være vanskelig å få med seg bussjåførene i å streike, dersom det blir resultatet, påpeker hun.

Færre delte skift

Rambø er klar på at lønna er det viktigste i årets oppgjør, men hun mener at bussbransjeavtalen er moden for oppgradering på flere andre områder. Det gjelder både mer tid til å kunne sjekke at bussen er i orden før man skal ut og kjøre, men også bedre regulerte pauser, slik at bussjåførene har mulighet til å få seg en matbit og en tur på do mellom rutene. I tillegg mener hun noe burde vært gjort med antall delte skift som bussjåførene har. Det lengste delte skiftet, eller splittskift som de kaller det her i Kristiansund, er på nesten tolv timer.

– Da begynner man klokka sju på morgenen og er ikke ferdig før ti på sju på kvelden – med en pause på fire timer midt på dagen. Hvis man hadde klart å få en reduksjon i antall splittskift, ville de fått en stjerne i margen fra meg, avslutter Else Rambø.

---

Fakta

Bussbransjeavtalen i privat sektor forhandles med NHO Transport som motpart.

Kravoverleveringen skjer mandag 4. april.

Forhandlingene om ny tariffavtale er torsdag 21. og fredag 22. april.

Ved eventuelt forhandlingsbrudd blir det mekling torsdag 5. og fredag 6. mai.

En eventuell streik vil tidligst kunne starte lørdag 7. mai.

De to LO-forbundene Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet er også parter i Bussbransjeavtalen. Det samme er Yrkestrafikkforbundet, YTF.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er motpart i forhandlingene for de ansatte i Vy.

---