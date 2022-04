To pågrepet etter knivstikking i Ski sentrum

Den ene av de to pågrepne er mindreårig, skriver Østlandets Blad. Politiet bekreftet hendelsen litt før klokken 18.30 fredag kveld.

Operasjonsleder Finn Håvard Aas sier til avisen at det ikke er snakk om alvorlige skader. Den skadde ble tatt med til legevakt.

– Det er vanskelig å si noe om alvorlighetsgraden, men tilsynelatende fremstår det ikke som alvorlige skader, sier han.

Politiet snakket med den skadde på legevakten, og vedkommende oppga flere navn på personer som politiet begynte å lete etter. Klokken 20.41 fredag kveld sier Aas til Østlandets Blad at to menn er pågrepet.

– De er nå siktet for knivstikkingen eller medvirkning til den, sier Aas.

Innsatsleder Stig Øvergård opplyser til avisen at det dreide seg om et oppgjør mellom flere personer som kjenner hverandre, og at det ikke dreide seg om blind vold.