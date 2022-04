Politileder ber regjeringen om kraftig økning i antall politistudenter

Fredag legger regjeringen fram en krisepakke som følge av Ukraina-krigen. Forsvar og beredskap vil være hovedpunkter i den pakken.

– Styrking av beredskapen betyr flere ressurser, fortrinnsvis flere operative i politiet. Skal vi få det til, må vi starte med å utvide antallet politistudenter som forrige regjering halverte i antall, sier leder for Norges Politilederlag i Parat (NPL), Kjetil Ravlo, som vil ha økning allerede fra studiestart til høsten.

I flere år lå antallet politistudenter på over 700, men dette ble redusert til 400 av forrige regjering.

– Med dagens studentantall vil politiet ha store utfordringer med å opprettholde dagens nivå på tjenestene som ytes befolkningen, sier Ravlo, som peker på at totalberedskapen må stå i forhold til et nytt trusselbilde.

– For å bidra til et godt og forsvarlig mottak av den største flyktningstrømmen i moderne tid har politiet på kort tid fått betydelige meroppgaver. Store ressurser i politiet er omdisponert til et oppdrag vi må forvente å stå i over tid. Dette er bare ett av flere oppdrag som et politi med kapasitet skal og bør håndtere i krise.

