Organisasjon i Liberia beskyldes for underslag av norske bistandsmidler

Ifølge Vårt Land skal nær en tredel av utbetalingene, som skulle ha gått til lokalsamfunn, være basert på fiktive bilag. Samarbeidet, som startet i 2016, var ment å gi nye brønner og rent vann til 15.000 mennesker.

En rapport fra Revisjonsfirmaet ProAct International konkluderer med at ledelsen og flere ansatte i organisasjonen i det vestafrikanske landet drev med systematiske underslag.

– Det var en svært alvorlig rapport, sier Hanne Holmberg Chavez, leder for internasjonal avdeling i Misjonsalliansen.

For Norad er dette en av de største misligholdssakene noen gang, skriver Vårt Land. Misjonsalliansen oppdaget det angivelige underslaget selv, men får kritikk av Norad for dårlig oppfølging – og saken kan ende med videre granskning.

Til avisa sier generalsekretær og pastor James T. Cooper i Association of Evangelicals of Liberia (AEL) at de har gitt klare bevis for at anklagene mot dem er feil.

