NRK: Mistenkt mann inn til nye avhør om Tengs- og Jørgensen-drapene

Det har snart gått et halvt år siden han sist ble avhørt av politiet. Siden har mannen sittet varetektsfengslet i Åna fengsel i Rogaland, mens han venter på at politiet skal ferdigstille etterforskningen og sende saken over til statsadvokaten, skriver NRK.

Tidligere har politiet uttalt at de vil foreta et nytt avhør av siktede i løpet av denne fengslingsperioden, som går ut 12. april.

Nå sier imidlertid politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt at de vil be om et nytt avhør av siktede før etterforskningen i Tengs-saken blir ferdig.

– Der vil vi spørre om både Tengs-saken og Jørgensen-saken, sier Soma.

En av mannens to forsvarere, Stian Bråstein, har forståelse for at det er en spesiell sak, men synes det er beklagelig at det tar så lang tid.

– Vår klient vil ha en avklaring så fort som overhodet mulig, sier han.