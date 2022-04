Norsk Industri om meklingen: Ser virkelig mulighet for at vi kan bli enige

I 16-tiden erfarer NRK at de store flokene i forhandlingene etter alt å dømme er løst, og ifølge rikskringkasterens kilder skal det gå mot en løsning.

– Nå ser jeg virkelig en mulighet for at vi kan bli enige, sier Norsk Industrileder Stein Lier Hansen til kanalen og understreker at det har vært en positiv utvikling den siste tida.

En løsning vil bety at man unngår storstreik.

Ved 14.30-tiden pågikk det flere møter mellom partene og mekleren, og NTB erfarer at meklingen trolig vil fortsette et godt stykke utover ettermiddagen.

Partene har sendt brev til Statsministerens kontor, hvor de ber om støtte til å løse en floke knyttet til etter- og videreutdanning, opplyser kilder til VG.

Tidligere fredag uttalte riksmekler Mats Ruland at det var bevegelse i samtalene, men at det fortsatt sto igjen en del viktige temaer.

27.600 medlemmer av Fellesforbundet og rundt 1.000 i Parat tas ut i streik dersom man ikke blir enige. Dette er ikke første gang meklingen går på overtid: I 2020 meklet partene 23 timer på overtid før de ble enige. Det var sist streik i frontfaget i 1996.