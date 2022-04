Ida Wolden Bache formelt utnevnt til sentralbanksjef

– Ida Wolden Bache er veldig godt egnet som øverste leder i Norges Bank, en institusjon som forvalter viktige samfunnsoppdrag på vegne av oss alle, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det var opprinnelig Natos generalsekretær Jens Stoltenberg som ble gitt sentralbanksjefjobben etter Øystein Olsen. I forrige uke valgte imidlertid Stoltenberg å trekke seg, etter at det ble klart at han hadde takket ja til å fortsette i Nato som følge av krigen i Ukraina. Det ble samtidig klart at Ida Wolden Bache, som sammen med Stoltenberg ble trukket fram som den sterkeste søkeren til sentralbanksjefstillingen, ville få jobben.

Wolden Bache har vært visesentralbanksjef under Øystein Olsen, og har fungert i stillingen siden Olsen gikk av 1. mars.

Hun blir nå sjef for sentralbanken og leder for Norges Banks hovedstyre for en åremålsperiode på seks år.

