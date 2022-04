Frp vil forhandle om bensinprisen når Ukraina-pakken kommer på bordet

Regjeringen har invitert til et bredt forlik om krisepakken, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var fredag tydelig på at avgifter ikke er en del av det.

– Det er svært skuffende at regjeringen legger fram en krisepakke uten å gjøre mer for å hjelpe folk flest og bedrifter i Norge for å håndtere de skyhøye prisene på drivstoff, strøm og mat, sier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi.

– Frp vil ta med krav om å fjerne drivstoffavgiftene inn i forhandlingene, sier han.

Gikk sammen i 2015 og 2020

Finansminister Vedum mener Stortinget bør gå sammen for å bli enige om krisepakken som regjeringen fredag la fram.

– Jeg vil understreke tradisjonen vi har i Norge om at når det er ekstra krevende, så prøver vi også å finne brede, samlende løsninger i Stortinget. Det kommer Sp og Ap til å ta initiativ til, sa Vedum (Sp) på en pressekonferanse fredag.

Der la han og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fram en ny Ukraina-pakke på til sammen 14,4 milliarder kroner.

Vedum viser til at Stortinget også gikk sammen om et forlik i forbindelse med store krisepakker 2015 og 2020. Enkelte partier på Stortinget har nå varslet at prisene på bensin og diesel vil være en aktuell del av forhandlingene.

Sier nei

– Er dere villig til å forhandle om dette?

– Dette er en proposisjon som handler om direkte tiltak som forsvar, sivil beredskap og hvordan vi skal hjelpe Øst-Finnmark, hvor det er spesielle utfordringer. I tillegg handler det her om å ta imot flyktninger på en trygg og god måte. Dette er ikke en avgiftsproposisjon, eller en skatteproposisjon, men en trygghetsproposisjon, svarer Vedum på spørsmålet fra NTB.

– Men spørsmålet var, er dere villige til å forhandle om dette?

– Dette er ikke en skatt og avgiftsproposisjon, dette er en trygghetsproposisjon. Så det blir ikke en del av forhandlingene. Alle partier kan ha sine merkesaker, men målet er at vi kan samles om pakken.

