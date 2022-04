48 millioner kroner til 1.000 nye studieplasser ved høgskoler og universiteter

– Det er viktig at flyktninger fra Ukraina som ønsker å ta høyere utdanning mens de er her, får muligheten til det. Samtidig ønsker vi at nåløyet for å komme inn på studier for norske søkere blir mindre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding fredag.

Norge skal anslagsvis ta imot 35.000 flyktninger i år, de aller fleste fra Ukraina.

Det er stor vilje blant universitetene og høgskolene for å stille opp med studietilbud, tilføyer statsråden.

Pengene til studieplasser blir tildelt statlige og private universiteter og høgskoler.

