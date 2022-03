Støre om samtalen med Putin: – En ryddig samtale med klare meldinger begge veier

– Det var en ryddig samtale med klare meldinger begge veier. Vi har klart ulike synspunkter på opptakten til denne krigen og det som skjer på bakken, men jeg fikk anledning til å si klart fra fra norsk side hvordan vi fordømmer dette angrepet som vi mener er et klart brudd på folkeretten, sier Støre på en pressekonferanse torsdag.

Han sa også til Putin at han mener Russland begår krigsforbrytelser i angrepene på sivile.

– En situasjon med fire millioner flyktninger på fem uker taler sitt om hva slags krig dette er, sier Støre.

Han sa også til Putin at oppfatningen i Norge og europeiske land er at det er Russland som er ansvarlig for krigen.

– Jeg appellerte til den russiske presidenten at han er den personen som har anledning til å søke en vei ut av dette, sier Støre.

Tapstall

I sin samtale med den russiske presidenten torsdag, tok Støre også opp anslagene på antall drepte i Ukraina.

– Noe av det jeg ønsket å gjøre med denne samtalen, var å dele noe av det vi vet og ser i form av sivile lidelser, i form av tapstall også på russisk side – det er ulike anslag, men det er betydelige tapstall, sier Støre.

Utenlandsk etterretning har hevdet at rådgiverne til president Vladimir Putin forsøker å dekke over det reelle antallet drepte russiske soldater, og sivile.

Ukrainske myndigheter hevdet torsdag at 17.500 russiske soldater er drept så langt i krigen. I forrige uke estimerte Nato at opptil 15.000 russiske soldater hadde blitt drept siden invasjonen startet 24. februar.

Russland har på sin side hevdet at 1.351 av soldatene deres har mistet livet.

Ifølge Støre lyttet presidenten til det han sa om tapstallene, men kommenterte det ikke direkte.

– Jeg skal ikke vurdere hvordan rådgiverne rundt presidenten virker, men jeg opplever at han holder fast ved en russisk historiefortelling som vi kjenner igjen fra hans argumentasjon og handling rundt Ukraina fra 2014 og oppover. Det er en historiefortelling som fortjener å bli utfordret, og det var noe av hensikten med samtalen, sier Støre.

Mariupol

Putin snakket om humanitære forhold i Mariupol og forhandlinger i Tyrkia. Støre tolker det som viktige signaler.

Og Støres krav om å avslutte krigen i Ukraina ble ikke blankt avvist av Putin.

– Han brukte tid på å omtale situasjonen i Mariupol der det nå skal legges til rette for en humanitær tilgang. Jeg opplevde også at han refererte til forhandlingene i Istanbul, og at det var verdt å vie oppmerksomhet om det. Det er viktige signaler, sa statsminister Jonas Gahr Støre på spørsmål fra NTB på pressekonferansen torsdag.

Han understreket at det er situasjonen på bakken i Ukraina som er det viktigste indikatoren på hvilken retning Russland velger å ta.

– De forhandlingene kan bare måles opp mot det som skjer på bakken. Der kan du lese uttrykk for om det er en genuin vilje, og at det skjer noe i forhold til de sivile som bærer byrdene i denne krigen, sa Støre.

Søker ingen rolle

Støre sa også til Putin at Norge ikke noen rolle i fredssamtalene.

– Men jeg mener slike forhandlinger og arbeidet som skjer mellom forhandlingsrunder, kan påvirkes av tydelige meldinger til partene, og det kan Norge bidra med, sier Støre på spørsmål fra NTB.

Han forklarer at dette var en av årsakene til at han tok kontakt med Putin, og at de brukte mye tid på å snakke om innholdet i forhandlingene, som Støre mener Putin delte mange detaljer om.

På pressemøtet etter den en times lange telefonsamtalen sier Støre at han hadde to oppfordringer til presidenten: Den ene at presidenten må fortsette fredssamtale i Tyrkia med sikte på å nå en politisk løsning som kan stoppe kamphandlingene.

– Jeg appellerte til den russiske presidenten og sa at han er den personen som har anledning til å søke en vei ut av dette, sier Støre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen