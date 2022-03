Krigen i Ukraina kan føre til mangel på mais som ikke er genmodifisert

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) mener at mangel på GMO-fri mais fra Russland og Ukraina viser hvor viktig det er med høy egenproduksjon i Norge. Professor mener at man bør åpne for genmodifisert mais i Norge ettersom krigen i Ukraina fører til fôrmangel. (Stian Lysberg Solum/NTB)