Huitfeldt vil ikke utrede alternativer til EØS

Det opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i et skriftlig svar til Stortinget denne uka.

Ifølge Huitfeldt har regjeringen varslet «en utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti år».

EØS-utredningen skal se på konsekvenser av EØS for norske borgere og økonomi, herunder betydning for den norske arbeidslivsmodellen og et anstendig arbeidsliv, opplyser hun. Den skal også se på hvordan mulighetene i samarbeidet utnyttes, og hvordan avtalens forpliktelser gjennomføres nasjonalt. I tillegg mener Huitfeldt at den utenriks- og sikkerhetspolitisk dimensjonen bør drøftes, særlig i lys av Russlands krig mot Ukraina.

«Det er imidlertid altså ikke snakk om å utrede alternativer til EØS-avtalen», skriver Huitfeldt.

Venstre vil ha EU-debatt

Avklaringen kommer i utenriksministerens svar på et spørsmål fra Venstres partileder Guri Melby.

Hun mener utredningen i stedet burde ha beredt grunnen for en ny EU-debatt.

– Arbeiderpartiet har hele tida argumentert for at denne utredningen er nødvendig for å få et oppdatert faktagrunnlag for den norske debatten om vår tilknytning til EU. Derimot virker utenriksministeren helt uinteressert i å bidra til et faktagrunnlag i en EU-debatt hun selv ser komme, sier Melby.

– Jeg syns det hadde vært ærligere dersom Huitfeldt sa at utredningen er et Sp-gjennomslag, og at hun derfor ikke kan gjøre de endringene som skal til for å gjøre denne utredningen relevant.

Senterpartiet: – Ledende

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener for sin del at Melbys spørsmål er «upresist og ledende».

– Utredningen skal dekke det som faktisk står i Hurdalsplattformen, fastslår hun.

I Hurdalsplattformen heter det at utredningen blant annet skal se på «erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU».

