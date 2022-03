Norsk sokkel skal videreutvikles som energiressurs for Europa, og norsk gass vil være en nødvendig bro til en fornybar fremtid, mener Høyre.

Partiet legger fram sin energiplan torsdag.

Krigen i Ukraina understreker viktigheten av stabile gassleveranser fra Norge de neste årene, slår partiet fast.

Høyre vil dessuten at norsk sokkel skal bli det største CO2-lageret for Europa og ber regjeringen få fortgang i utlysning av flere lagringslisenser for CO2 på norsk sokkel.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen