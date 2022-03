FHI: Koronainnleggelsene går ned – influensainnleggelsene går opp

De siste to ukene har antall nye koronainnleggelser per uke falt fra en topp på 545 til 345 i forrige uke, skriver FHI i en ny risikovurdering.

– Slik situasjonen ser ut nå, kan samfunnet fortsette med normal hverdag uten særlige smitteverntiltak mot covid-19, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

I tillegg har antallet innleggelser per uke på intensivavdelingene falt fra 56 til 29 pasienter i samme periode.

– Vi har samtidig grunn til å vente en ny bølge med covid-19, trolig til høsten eller vinteren, og det kan også hende vi ser en ny bølge av en ny variant allerede i sommerhalvåret. Det er også mulig at epidemien vil fortsette på et mellomlavt nivå gjennom sommeren, sier Stoltenberg.

– Må overvåke nøye

Det er nå en stadig mindre belastning på helsevesenet og samfunnet ved at stadig færre må ha hjemmekontor. Færre blir også smittet, påpeker FHI-direktøren, som likevel understreker at situasjonen fremover er uforutsigbar.

– En helt ny variant kan endre bildet betydelig, men befolkningens grunnimmunitet vil sannsynligvis beskytte godt mot alvorlig sykdom, uansett variant.

Epidemien må overvåkes nøye slik at en eventuell endring i smittesituasjonen blir fanget opp tidlig for å kunne håndteres raskt, riktig og kostnadseffektivt, påpeker Stoltenberg. Kommunene må ha beredskap for å kunne trappe opp smittesporing, testing og vaksinasjon.

[ Eksperter venter ny koronabølge til høsten ]

Influensa på frammarsj

Samtidig er influensasesongen i full gang i Norge. Den siste tiden har antall influensainnleggelser økt betraktelig. I influensasesongen har hittil 409 personer blitt innlagt, ti av dem på intensivavdeling.

Og sykehusene bør forberede seg på at antall influensainnleggelser vil øke i april. Risikoen for alvorlig sykdom er høyest hos de eldste, de yngste og dem med underliggende sykdom.

– Immuniteten i befolkningen antas å være lavere enn normalt grunnet lite eller ingen influensasirkulasjon de siste sesongene. Det er nå flere barn som aldri har møtt influensavirus før.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!