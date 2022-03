Det har aldri vært registrert flere koronadødsfall i Norge enn de siste ukene

Forrige uke ble det registrert 130 koronadødsfall, og uken før toppet det seg med 189 – det høyeste tallet i løpet av hele pandemien.

FHIs fagdirektør Frode Forland sier til Aftenposten at det ligger flere forklaringer bak det høye dødstallet. Den ene er høy smitte, som fører til at mange blir syke, også eldre mennesker.

– Både eldre mennesker og andre kan ha underliggende sykdom, og covid-19 blir en ekstra påkjenning. Dette fører til flere dødsfall, sier han.

Dødsfallene i de første månedene i 2022 er i hovedsak blant eldre mennesker og de med underliggende sykdom. I de siste månedene har dødstallene ligget på rundt 150 personer hver uke på landsbasis. Gjennomsnittsalderen er 84 år. Mange av de døde har vært innlagt på intensiven, og mange har ikke vært vaksinert, ifølge Forland.

Ifølge FHI ligger dødeligheten i Norge totalt sett på et nivå som er omtrent som normalt for denne tiden av året, der influensa vanligvis fører til dødsfall i de eldre aldersgruppene.

FHI endret nylig dødstall-overvåkingen slik at den inkluderer de som hadde testet positivt for covid-19 på hurtigtest før de døde. Det førte til at ytterligere 357 dødsfall ble lagt til på totalen, som nå er på 2.518.

