– Man kan jo selvsagt kalle dette å «sitte stille i båten». Men det kan jo hende at Høyre også treffer planken på måten man kommuniserer på som opposisjonsparti i veldig alvorlige tider, sier Henrik Asheim, som søndag etter alle solemerker velges til ny 1. nestleder på landsmøtet i Høyre.

Asheim trer inn på den plassen Jan Tore Sanner har hatt i 18 år, og skal sammen med 2. nestleder Tina Bru sitte i Høyres toppledelse de neste årene. Asheim innrømmer at han er veldig spent på denne landsmøtehelgen, som åpner lørdag og varer til søndag.

– Jeg har vært på mange landsmøter i Høyre, men dette er første gang jeg skal på et landsmøte hvor jeg skal velges til noe! Det er med litt skrekkblandet fryd jeg blir nestleder i Høyre, noe jeg «etter alle solemerker», som det heter, blir på søndag, sier han til Dagsavisen.

– Som del av partiets ledelse får jeg et ansvar for å sette partiets kurs. Mitt mål er å være med på å bygge partiet etter åtte år i regjering. Vi har vært vant til å forsvare politikk, nå må vi tenke nytt og utvikle politikk, sier han.

– Veldig spesielt

Historisk nok får årets Høyre-landsmøte en slags innledning fredag med en minnestund for tidligere Høyre-statsminister Kåre Willoch, som døde like før jul. Han var sjef i Høyre i 1981, da partiet oppnådde sitt beste stortingsvalgresultat etter 2. verdenskrig: 31,7 prosent. Det er nærmest et magisk tall, og selve symbolet på høyrebølgen som skylte inn over landet tidlig på 1980-tallet.

– Det er selvsagt veldig spesielt å overta etter Jan Tore, som har vært nestleder siden 2004. Han har vært med på å bygge opp dette partiet fra det lå nede på 14,1 prosent i stortingsvalget i 2005, sier Asheim, og legger til:

– Jeg håper ikke dette betyr at jeg også må sitte i 18 år? Kanskje jeg må sitte helt fram til pensjonsalderen? spøker Asheim, som foreløpig er 38 år gammel.

Lovende start

Asheim begynner i alle fall sin nestlederkarriere med et helt annet og mye mer løfterikt utgangspunkt enn det Sanner hadde i 2004. Når partileder Erna Solberg åpner landsmøtet lørdag, er det i visshet om at Høyre igjen er landets største parti på meningsmålingene. Valgresultatet på 20,4 prosent som ga tap av regjeringsmakt i høst, er erstattet med vinterens knallmålinger som godt kan få både Erna Solberg, Henrik Asheim og Tina Bru til å drømme om Willochs 31,7 prosent igjen.

Norstats siste måling for NRK og Aftenposten viste 27,3 prosent til Høyre, en annen nylig Norstat-måling for Vårt Land viste 28,6 prosent. Poll of Polls’ gjennomsnitt for nasjonale målinger for mars ga 26,6 prosent til Høyre. Mesteparten av partiets økning kom med ved årsskiftet, og så har Høyre holdt seg der, med en svak stigning etterpå. Slik sett mener valgforskere at det er en sannhet i at Høyre har vokst på bekostning av regjeringspartienes fall etter en turbulent politisk vinter.

– En voldsom økning

Det ble strømkrise, omikron-krise og nedstenging, det ble siden økende drivstoff- og matvarepriser.

– Det er jo en kjent sak at når det går dårlig i økonomien og prisene stiger, så går det utover de som sitter ved makta, sier statsviter Peter Egge Langsæther ved Universitetet i Oslo.

Hans spesialitet er politisk atferd og valgforskning, og han knytter Høyres posisjon som Norges største parti på meningsmålingene akkurat nå direkte til all motbøren Ap/Sp-regjeringen erfarte i første del av sin regjeringstid.

– Ser vi på utviklingen i meningsmålingene over tid, ser vi at den største økningen for Høyre faktisk skjedde i overgangen fra november til desember i fjor, og i overgangen fra desember til januar, akkurat når strømkrisen og omikron-bølgen kom, sier Langsæther til Dagsavisen.

– Høyre gikk fram med nesten tre prosentpoeng på gjennomsnittsmålinger fra november til desember. De gikk fra 21,3 til 24,2 prosentpoeng. Det er en voldsom økning. Samtidig gikk Ap tilbake med 3 prosentpoeng, mens Sp gikk ned med 1,8 til 10,9 prosentpoeng, sier Langsæther.

– Det er en dramatisk forflytning av velgere på kort tid, og da er det naturlig å se på hva som skjedde akkurat den perioden. Det var særlig to ting: Strømkrisen, og en ny bølge i pandemien. Nå føles pandemien mer fjern, men i desember var det mye fokus på pandemien og håndteringen av den. Det var mye kritikk fra opposisjonen, og det var uenighet om tiltaksnivå, sier valgforskeren, som samtidig understreker at Ap, i likhet med Høyre, også har en liten økning på gjennomsnittsmålingene i mars.

– Dette tolker jeg som et slags «styringstillegg» for de store og stabile partiene etter at vi fikk Ukraina-krisen i Europa, sier han til Dagsavisen.

– Vi ser at anti-Nato-partier som SV og Rødt faller, mens Ap har omtrent samme økning som Høyre. I krisetider som denne trekker folk mot de store partiene, som kanskje oppfattes som mer kompetente og styringsdyktige i ustabile tider. Mange syntes nok at Høyre håndterte ustabile tider på en kompetent måte, og belønnes for det.

Velgere som flyter

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning samstemmer langt på vei i «sitte stille i båten»-teorien. Han er leder for den store stortingsvalgundersøkelsen, som la fram sine resultater i midten av mars.

– Jeg er nok enig i den forklaringen, at Høyre klarer disse gode resultatene på meningsmålingene ved å sitte stille i båten, mens de ser på at regjeringen får den ene utfordringen etter den andre i fanget, sier Bergh til Dagsavisen.

– Høyre har gått kraftig fram etter valget, og ved det valget var det en god del velgere som gikk fra Høyre til Ap og Sp. Dette er velgere som flyter litt mellom borgerlig og rødgrønn side. Man skulle derfor tro disse velgerne nå har vendt tilbake til Høyre nå som regjeringspartiene sliter, mener han.

– Jeg tenker dette skyldes de krisene vi har sett rundt strøm, energi, ny nedstengning i pandemien før jul og prisøkninger. Da er det ikke så rart at det andre store regjeringspartiet i Norge, Høyre, ser annerledes ut i velgernes øyne, sier Bergh, og antyder at noen av disse velgerne tenker: «Ap og Sp greier ikke regjeringsjobben sin godt nok. Kanskje ikke Høyre var så ille likevel».

– I slike tider som nå, med krig og utenrikspolitisk krise, ser vi ofte at dette er noe regjeringspartiene gjerne vinner på. Da er det litt overraskende at ikke Ap har vunnet mer på dette, selv om de nå kanskje har stoppet en vedvarende tilbakegang. Mens Høyre, som et etablert styringsparti som inntil nylig satt med regjeringsmakten, også vinner på denne situasjonen. De ser også litt bedre ut fordi de ikke har noe ansvar for de andre krisene vi har hatt i det siste, sier Bergh, og legger til:

– Det er klart, som en generell strategi holder det jo ikke i lengden å bare «sitte stille i båten»! Men når regjeringspartiene sliter, kan det være en god strategi.

Framstår ansvarlige

Ikke uventet er påtroppende nestleder Henrik Asheim enig i at Høyre ikke bare kan sitte helt stille i en båt de neste årene i opposisjon.

– Vi har vært vant til å forsvare vår politikk i regjering. Nå må vi utvikle ny politikk som kanskje kan gi nye svar på folks problemer, sier Asheim. Han tror altså også at måten Høyre har posisjonert seg på som opposisjonsparti, har bidratt til denne sterke veksten på meningsmålingene.

– Jeg tror mange nå, særlig i usikre tider, husker hvordan Høyre styrte under pandemien, og at de syns Høyre framstår som et mer ansvarlig opposisjonsparti enn de andre. Det tror jeg faktisk folk setter pris på, i en verden som er blitt mye mer komplisert, nettopp fordi folk forstår at verden har blitt mer komplisert, mener Asheim, som også tror folk vender seg mot store styringspartier i urolige tider.

– Vi har også hatt våre runder med regjeringen, innrømmer han.

– Men vi tar også ansvar i opposisjon. I de store, viktige grepene rundt Ukraina, for eksempel, så har egentlig Høyre og regjeringen stått skulder ved skulder. Jeg tror folk setter pris på at ikke alle partier alltid løper om kapp til mikrofonene i vandrehallen for å kritisere regjeringen. Vi har også en gyllen regel i Høyre: Vi skal ikke kritisere et forslag uten å vise at vi har et alternativ, sier Asheim, som erkjenner at det kan ta en god stund før partiet er tilbake ved makten. Første mål er å sikre flere Høyre-ordførere ved kommunevalget i 2023, så starter ferden på stortingsvalget i 2025.

– Det vi lærte under prosessen fram mot valgseieren i 2013, var at et valg ikke vinnes i løpet av fire uker i august, eller på meningsmålingene tre og et halvt år før valget. Det handler om å bygge langsiktig tillit og oppslutning, og passe på at vi får mange velgere som ser at vi er et gjenkjennelig, ansvarlig parti som også tør å tenke nytt.

