Tre grønne Aker-selskaper slår seg sammen

Av Alexander Vestrum/NTB

– Dagens kunngjøring vil styrke Akers Horizon’ kapasitet til å øke farten i overgangen til grønn energi og grønn industri, og samtidig maksimere virkningen og verdiskapningen, sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker og styreleder i Aker Horizons.

– Norge har alle forutsetninger for å bygge grønn industri, inkludert tilgang til rimelig kraft og avanserte tekniske og ingeniørmessige kapasiteter, sier Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons.

Grønn industri

Med start i Narvik vil selskapene etablere flere prosjekter innen grønn industri, opplyser han.

– Vi har pekt ut dekarbonisering av stål, som er den verdikjeden med størst utslipp, som en mulighet for Aker Horizons, sier Røkke.

Også i Chile planlegges det grønn industri.

Fortgang mot nullutslipp

– Aker Horizons ekspertise innen utvikling av attraktive investeringsmuligheter og ledende prosjekter globalt gjør det ideelt posisjonert for å samarbeide med Aker Asset Management for å kapital nærmere industriekspertise for å få fortgang i overgangen til netto nullutslipp, sier Yngve Slyngstad, som er konsernsjef i Aker Asset Management.

I porteføljen til selskapene inngår også Mainstream Renewable Power and Aker Carbon Capture.

I forbindelse med nyheten om sammenslåingen har selskapene også oppgitt en detaljert plan for utveksling av aksjer.

