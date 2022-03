Nytt snøskred i Lyngen – tre personer er tatt

Nødetatene og frivillige er på vei mot stedet, melder Troms politidistrikt på Twitter.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) bekrefter overfor NTB at tre personer er tatt av skredet.

Tidligere onsdag ble to personer tatt av et annet snøskred i Lyngen i Troms. Redningsmannskapene fikk kontakt med begge to på telefon. Den ene personen ble skadd, skriver Nordlys.

– Det var den skadde som ringte og meldte fra om ulykken. På det tidspunktet hadde vedkommende ikke oversikt over hvor den andre personen i turfølget var. Cirka 20 minutter senere fikk de kontakt med hverandre, sier Alf Hågensen ved HRS.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!