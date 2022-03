Ny låneordning skal premiere grønn omstilling i næringslivet

– Vi har bare åtte år på å mer enn halvere utslippene våre, samtidig som vi har et mål om å øke eksporten med 50 prosent. Det haster å sette i gang. Grønne vekstlån er et effektivt og raskt tiltak for å videreutvikle og skalere lovende klimavennlige prosjekter, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Låneordningen skal utløse privat kapital og gi bedriftene gunstige betingelser, noe som skal stimulere til en mer klimavennlig retning.

Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge. I år har regjeringen bevilget 100 millioner kroner til tapsavsetning for grønne vekstlån, noe som skal gi rom for økte lån på 300 millioner kroner fra Innovasjon Norge, som forvalter låneordningen.

Bedrifter som leverer utslippsreduserende løsninger utenfor egen virksomhet, kan dra nytte av lånet, som også er egnet for bedrifter som oppnår kutt i egen produksjon gjennom grønn omstilling.

– Når staten stiller opp med risikoavlastning, forventer jeg å se en økning i investeringstakten, at store grønne prosjekter realiseres, og at disse prosjektene og arbeidsplassene havner i Norge og ikke i utlandet, sier Vestre.

Ordningen kan bidra til å finansiere inntil 75 prosent av en investering og inntil 35 millioner kroner. Nominell rente er 3,9 prosent uten etableringsgebyr.

