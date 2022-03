Norsk Folkehjelp skeptisk til UDIs anbudsordning for flyktningmottak

Så langt har UDI inngått 50 avtaler om akuttinnkvartering av ukrainske flyktninger. Lista er dominert av kommersielle aktører, med Hero Norge som den største, skriver Klassekampen.

Den humanitære organisasjonen Norsk Folkehjelp hadde drevet asylmottak i Norge i over 30 år da de satte strek i 2019.

– Vi opplevde at vi tapte flere anbud. Anbudsperiodene var også kortere. På et eller annet tidspunkt var det ikke forsvarlig. Det var altfor lite fokus på kvalitet og for mye på pris, sier Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

[ Irina kom fra Ukraina til mottaket i Råde: – De ropte på meg flere ganger. «Irina, Irina». Jeg passet på å være i nærheten hele tiden ]

Nå skal likevel organisasjonen drifte et senter for akuttinnkvartering på Gardermoen. Dette er utenom anbudsrunden for de øvrige mottakene.

Regiondirektør Rune Holiløkk Vordahl i UDI sier at de nå har gått over til rammeavtaler for å sikre større forutsigbarhet både for driftsoperatør og for UDI som oppdragsgiver.

Han utelukker ikke at UDI kan vurdere en egen anbudsordning for ideelle aktører.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen