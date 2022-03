De første ukrainske flyktningene fra Moldova kommer til Norge i neste uke

– Planen er at de kommer i neste uke, og så ser jeg fram til at vi kan ta imot dem på en god måte i Norge, sier Mehl til TV 2 som først skrev om saken.

Det er nå to uker siden det ble kjent at Norge har sagt ja til å hente 2.500 ukrainske flyktninger fra Moldova.

Regjeringen opplyser at Norge åpner blant annet for å ta imot personer med funksjonsnedsettelser, gravide, kvinner med små eller mange barn og øvrige sårbare personer.

– Vi må sørge for at vi hjelper sårbare mennesker som trenger hjelp, og at vi har kontroll over hvem vi overfører til Norge. Vi må være sikre på identiteten til de som skal komme hit, sier Mehl.

Ifølge FN har over 387.000 ukrainske flyktninger kommet til Moldova, som er Europas fattigste land, etter at krigen startet. Mehl sier at det foreløpig ikke er klart når i neste uke flyktningene kommer fra Moldova.

