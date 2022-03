220 grunneiere mener jagerfly-støy forringer boligverdien – saksøker staten

Staten ved Forsvarsbygg vil motta et søksmål etter påske, sier advokat Arild Paulsen til NRK. Han representerer 193 av grunneierne rundt kampflybasen.

Norge har så langt mottatt 27 av de 52 jagerflyene av typen F-35. Kampflyene tar av og lander over bebyggelsen i Ørland kommune og også over Orkland og delvis Indre Fosen.

Grunneierne mener tålegrensen for støy er overtrådt.

Ifølge Støygruppa Ørland, som representerer grunneiere som er berørt, viser beregninger at det vil være gjennomsnittlig tre ganger så mye støy over 60 desibel når alle kampflyene er på plass, som det var før kampflybasevedtaket ble gjort i 2010.

Forsvarsbygg sier at de er kjent med at det er varslet et søksmål, og at de vil forholde seg til dette på samme måte som for ethvert søksmål mot staten.

