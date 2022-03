Støre: Det er viktig at våre verdier styrer politikken

Støre holdt tale til landsstyremøtet tirsdag og ble tatt imot med stående applaus. Han gikk gjennom noe av det som har skjedd siden regjeringen hans tiltrådte i fjor høst. Det skjedde dagen etter drapet på fem personer på Kongsberg, og tiden har også bydd på fortsatt koronapandemi, strømkrise og nå sist krig i Europa.

– Vi har ikke hatt uflaks. Jeg vil heller si at når vi møter kriser, er det bra det er vi som sitter med ansvaret, at det er våre verdier som gir retning i møte med krisene, sa han.

Urolig

Men Støre uttrykte også bekymring:

– Jeg er urolig for at snakket rundt Ukraina nå handler om et opprustningssvar på denne krisen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Alle land må tenke gjennom sitt forsvar, men vi er nødt til å tenke at konflikten på en eller annen måte må ende i en diplomatisk løsning av et eller annet slag. Og så skal vi tenke gjennom hva som kommer på den andre siden, sa Støre til Aps landsstyremøte.

Støre minnet om at Norge har hatt fred med Russland i tusen år – og at vi er den eneste naboen som landet aldri har vært i krig med.

Statsministeren mener det trengs en bred debatt om Forsvaret, men er sikker på følgende:

– Kjernen i Norges nære sikkerhet ligger i nord. Det er der vi har ansvar for å følge med. Det er der vi har ansvar for å si «high north, low tension».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen