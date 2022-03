Støre åpen for klimadiskusjon

Av Johan Falnes og Anne Marjatta Gøystdal / NTB

Mandag tok Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad initiativ til en «ærlig diskusjon» om det norske klimamålet for 2030.

Nå får hun klart svar fra Støre:

– Målet ligger fast.

Men:

– Jeg er veldig åpen for å diskutere ulike veier til målet. Dette er en vei ingen har gått før, så det at vi har diskusjoner om hvordan vi når det, det mener jeg er bra, sier statsministeren til NTB.

Uklar om kvoter

Et av temaene Arnstad vil ha på bordet, er muligheten for å delvis oppfylle målet ved hjelp av kvotekjøp.

På spørsmål om hva han mener om dette, svarer Støre:

– Vi skal gjennomføre kutt i hele økonomien. Og vi skal kutte utslipp på sokkelen. Det er det jeg vil si om det.

– Skal hele kuttet på 55 prosent tas hjemme i Norge?

– Vårt mål er at vi skal kutte i hele økonomien. Det gjelder i både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Vi tror at det å være tidlig ute med det, er bra for økonomien fordi vi plasserer industri- og transportsektoren i front. Så skal vi gjennomføre dette i samarbeid med Europa.

– Du utelukker ikke kvotekjøp helt?

– Målet vårt er at vi skal gjennomføre dette gjennom kutt i hele økonomien. Så har vi tilslutningen gjennom avtalene med Europa. Men dette er det vi styrer etter.

[ Støre: Det er viktig at våre verdier styrer politikken ]

Eide vil kutte hjemme

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er for sin del tydelig på at hele kuttet skal tas hjemme i Norge.

– Det er det Hurdalsplattformen sier. Så er vi ærlige på at det er en ambisjon, sier han.

– Vi bruker jo kvotemarkedet som et virkemiddel. Men så supplerer vi med andre virkemidler slik at summen av de kuttene som skjer i Norge, til sammen går opp.

Eide står også fast på målet som Stortinget har vedtatt om å halvere utslippene fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel innen 2030. Ifølge ham er det heller ikke aktuelt å endre på regnemåten for opptak av CO2 i skog, et annet tema som Arnstad var innom mandag.

– Vi har ikke tenkt å endre på de målene som vi ble enige om i Hurdal, sier han.

– Men det vi alltid er åpne for, er en diskusjon om hvilke virkemidler vi skal bruke for å nå målene. Vi har ikke giftet oss med virkemidlene.

[ Arnstad: Ikke tiden for en ny EU-debatt ]

Skepsis til elektrifisering

Arnstad la temaet på bordet da hun talte til Senterpartiets landsstyremøte mandag.

Hun argumenterte spesielt for at diskusjonen om elektrifisering av sokkelen er blitt for svart-hvitt.

– Det er helt urealistisk å elektrifisere alle installasjoner på sokkelen med kraft fra fastlandet, sa Arnstad.

Noen felt kan få kraft fra fastlandet, blant annet de som ligger i områder av landet der det er stabil lav strømpris. Men flesteparten av installasjonene må elektrifiseres med havvind, fastholdt Arnstad. Og det vil ta tid.

– Elefanten i rommet blir i så fall at klimamålet i 2030 kan bli noe utsatt, men det må vi ta en ærlig diskusjon om, sa hun.

[ Lavere fartsgrense i Norge for å senke oljeforbruket? Her er svaret fra samferdsels-ministeren ]

Kutt på 55 prosent

Klimamålet som Norge har meldt inn til FN, er et kutt i utslippene av klimagasser på 50 til 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Dette skal skje i samarbeid med EU.

I regjeringsplattformen fra Hurdal er målet innsnevret til et kutt på 55 prosent.

Hvis hele utslippskuttet skal tas hjemme i Norge, så betyr det at utslippene må kuttes til maksimalt 23,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2030, ned fra et nivå på om lag 50 millioner tonn i dag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen