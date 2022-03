– Arbeid med mennesker kan innebære høy risiko for helseskader

– Arbeid med mennesker er meningsfylt, men også sterkt relasjonelt­ – både følelsesmessig og fysisk, og kan innebære høy risiko for utvikling av helseskader over tid, påpeker Unio-leder Ragnhild Lied.

Stillaser og pasienter

Mange yrker hvor kvinneandelen er høy, innebærer «relasjonelt arbeid», det vil si arbeid som på en eller annen måte behandler eller skal påvirke mennesker.

Både lærere, helsefagarbeidere, sykepleiere, sosialarbeidere, barnevernspedagoger og ansatte ved NAV-kontor er blant dem som har slike jobber.

– Krav på arbeidsplassen i møte med pasienten, eleven eller klienten kan være svært belastende fordi man hele tiden må håndtere vanskelige livssituasjoner og følelser, sier Lied.

Men disse psykososiale arbeidsmiljøutfordringene er undervurdert, ifølge Unio. Det må det gjøre noe med, mener Lied.

– Vi må lære av det systematiske arbeidet som er gjort i industrien siden oljealderens inntog i norsk arbeidsliv. Både arbeidsmiljøloven og det løpende HMS-arbeidet må fornyes og forbedres.

– Det er forskjell på forsvarlig høyde på stillaser og pasientbehandling på et sykehus. Her har politikerne og myndighetene forsømt seg, sier Lied.

– Det mye å hente på god forebygging, opplæring i håndtering og oppfølging av de psykososiale risikofaktorene på den enkelte arbeidsplass.

Ting og mennesker

I fjor vinter tok Unio, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet initiativ til et pilotprosjekt i regi av forskningsstiftelsen Fafo, for å undersøke hvordan kjønnsperspektivet blir ivaretatt i kommunenes arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

Det avdekket store forskjeller mellom teknisk etat og helse/utdanningssektoren i to norske kommuner. I en ny Fafo-rapport om dette, kan vi blant annet lese følgende:

«Sentralt er at de kvinnedominerte yrkene i stor grad innebærer møter og kontakt med mennesker/brukere og at det, sammen med begrensede ressurser, ser ut til å medføre særlige arbeidsmiljøutfordringer og -belastninger».

«Forskjellen i arbeidsmiljøbetingelser vi finner mellom mannsdominerte og kvinnedominerte sektorer i kommunen, handler kort formulert om at det er forskjell på å jobbe med ting og mennesker.»

Dette illustreres godt av en av de kommuneansatte som er blitt intervjuet av Fafo:

«Han som jobber med dørlåsen kan sette en planke over og gjøre resten ferdig i morgen. Det er en helt annen tilnærming når du jobber med folk. Det blir nok for lite hensyntatt og strikken strekkes lengre enn den burde.»

Kort- og langtidsfravær

I Fafo-rapporten får vi også en påminnelse om at «kvinner har høyere sykefravær enn menn, de blir oftere uføretrygdet og pensjonerer seg tidligere.»

– Det er en stor utfordring at så mange kvinner faller ut av arbeidslivet altfor tidlig, sier Lied.

– Innen helse og omsorg er gjennomsnittlig avgang fra arbeidslivet 57–58 år. 40 prosent av korttidsfraværet og 60 prosent av langtidsfraværet er knyttet til psykiske plager og muskel- og skjelettplager.

– Her er forebyggingspotensialet betydelig både for den enkelte, virksomhetene og for samfunnet i et sysselsettingsperspektiv, mener Lied.

– Vi tror at nøkkelen til å få redusert sykefraværet, få flere til å stå lengre i jobb og hindre frafall, ligger i å satse mer på det psykososiale arbeidsmiljøet.

– Følelsesmessige forhold, motstridende krav i jobben og endringer i selvbestemmelse over eget arbeid, er noen eksempler på psykososiale risikofaktorer det er viktig å sette i system for å oppnå et helsefremmende arbeidsmiljø.

Rettigheter og plikter

I dag er «sterk vekt på brukerrettigheter og brukermedvirkning» kjennetegn ved organiseringen av kommunale velferdstjenester, ifølge Fafo-rapporten. Det får de ansatte svi for.

«Vi har fått flere eksempler på at ulike rettigheter og plikter kan komme i konflikt med hverandre, eksempelvis når retten til et forsvarlig arbeidsmiljø for den ansatte, møter voldelige brukere med behov for pleie. Er det slik at arbeidsmiljøloven må vike i møte med brukerens rettigheter?», står det å lese om dette.

– Det er også vårt inntrykk at lover som beskytter brukerne er viktigere enn arbeidsmiljøloven, og dersom lovenes intensjoner står i konflikt med hverandre, må hensynet til den ansatte ofte vike, sier Lied.

– Hva mener Unio må gjøres med dette?

– De psykososiale risikoene som er relatert til hvordan man organiserer og gjennomfører arbeidet, er i liten eller ingen grad nedfelt i lovverket. Vi mener det er behov for en bedre forankringsbestemmelse i arbeidsmiljøloven og en egen forskrift som definerer og beskriver risikobildet for det psykososiale arbeidsmiljøet på en bedre måte enn i dag, svarer Lied.

– Mange gode grunner

– Det er mange gode grunner til en systematisk satsing på denne måten, fortsetter Lied.

Hun mener et bedre utbygd regelverk blant annet vil:

Bidra til å øke forståelsen hos brukerne og gjøre det enklere å jobbe systematisk med det psykososiale arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass.

Øke forståelsen i hele arbeidslivet for at det er nødvendig med en systematisk satsing på forebygging av psykososiale risikofaktorer for å oppnå et helsefremmende arbeidsliv hvor færre faller tidlig ut av arbeidslivet.

Bidra til utvikling av en ny HMS-standard for store grupper arbeidstakere som må relatere seg til psykososiale utfordringer hver dag på arbeidsplassen, for eksempel arbeidstakere som jobber for og med mennesker.

Være et viktig tilskudd til det gode arbeidet som allerede er etablert i samarbeidet mellom arbeidslivets parter og myndighetene på området, blant annet gjennom avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

