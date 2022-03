Utdanningsdirektoratet skal vurdere om eksamen skal skrotes for godt

Utdanningsdirektoratet jobber nå med å tilpasse eksamen til fagfornyelsen og de nye læreplanene, som kom i 2020.

– På litt lengre sikt vil direktoratet også prøve ut alternativer til dagens eksamen, sier Per Kristian Larsen-Evjen, avdelingsdirektør for læreplan videregående opplæring, til Aftenposten.

Direktoratet vil også sette i gang forskning på hvordan eksamen fungerer i det norske skolesystemet.

For tredje år på rad ble eksamen også i år avlyst – for både 10.-klassinger og avgangselever på videregående – på grunn av pandemien med mye hjemmeskole.

Professor og vurderingsforsker Tony Burner på lærerutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge, mener at nettopp pandemien har gjort det mulig å se at det går an ikke å ha eksamen.

– Mange lærere mener de får mer tid til undervisning og underveisvurdering når eksamen ble avlyst. Og mange elever har opplevd mindre stress, sier han.

Norsk Lektorlag er imidlertid mer skeptisk. Leder Helle Christin Nyhuus mener eksamen er en viktig brikke i et helhetlig vurderingssystem, men sier at de er med på å diskutere hvordan eksamen kan tilpasses de nye læreplanene.

