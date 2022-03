Stor økning i beslaget av ulovlig hestemedisin brukt mot korona

Pillene er produsert i India, Peru, Nederland og USA og brukes normalt til behandling av skabb. I mer konsentrert form brukes det for å behandle blant annet kuer og hester.

– En stor andel av denne importen er beregnet til bruk på dyr. Likevel ser vi at de som bestiller det, bruker det selv, eller på andre mennesker, sier Kjetil Birkeland Daatland i Tolletaten til NRK.

Ifølge etaten brukes pillene i et forsøk på å forebygge eller behandle covid-19, selv om de ikke er godkjent for behandling i Europa eller USA.

– For høye doser ivermectin kan gi alvorlig helseskade, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til kanalen og advarer mot å bruke pillene mot korona.

[ Hannah (17) og Ingrid (18) ble koronasmittet. Det ble starten på et ødelagt skolehalvår (+) ]

Tolletaten, som har satt inn flere kontrollører på grunn av økningen, påpeker at privatimport av legemidler er ulovlig, og at man kan bli politianmeldt for det.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen