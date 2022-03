Gjerdrum-utvalget mener risikoen for skred i Norge er uakseptabelt høy

– All fare for kvikkleireskred kan ikke elimineres, og det er derfor et spørsmål om hvilket risikonivå samfunnet er villig til å akseptere når det gjelder slike skred, står det i den ferske rapporten.

Den første delrapporten ble lagt fram i september 2021 og tok for seg årsakene til skredet som kostet ti mennesker livet i Gjerdrum i 2020.

Flertallet i utvalget mener Norge bør ha en nullvisjon for dødsfall i kvikkleireskred. For å nå det målet anbefaler de en nasjonal handlingsplan.

Hovedkonklusjonene er å tydeliggjøre aktørenes ansvar, kartlegge kjente kvikkleiresoner, sikre eksisterende bebyggelse, sørge for at ny utbygging skjer i tråd med kravene til sikkerhet, bedre overvåking av erosjon og andre terrengendringer, og sørge for at alle aktører med ansvar for forebygging kjenner til faren for kvikkleireskred.

– Lærdommen fra Gjerdrumskredet viser at skred kan krysse faresonegrenser, og at vurdering av skredsikkerhet ikke må begrenses av planområdet, men dekke skred som gjennom sine potensielle løsne- og utløpsområder kan ramme tiltaket, skriver utvalget i rapporten.

– Vi må gjøre alt det vi kan for at det ikke skal skje igjen

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener det er viktig å lære av Gjerdrum-skredet. Nå skal staten gå grundig inn i rapporten fra Gjerdrum-utvalget.

– Vi må gjøre alt det vi kan for at det ikke skal skje igjen. Utredningen gir oss et svært godt grunnlag når vi nå skal jobbe videre med for å forebygge skadelige naturfarer i landet vårt, sier Aasland.

Mandag fikk han tildelt Gjerdrum-utvalgets siste rapport som omhandlet forebygging av kvikkleireskred i Norge. Han sier videre at staten nå skal bruke tid på å gå grundig inn i utredningen og se nøye på forslagene som fremkommer i rapporten.

– Utvalget foreslår mange tiltak. Både når det gjelder regelverksendringer, ansvarsdeling og forvaltningspraksis. Folk skal føle seg trygge i egne hjem, sier han.

Nasjonal handlingsplan

Gjerdrumutvalget mener det må jobbes systematisk med å identifisere hvor risikoen for nye kvikkleireskred er størst, og hvilke tiltak som gir best effekt i forhold til innsatsen. Utvalget anbefaler en nasjonal handlingsplan for å forhindre nye skred.

Forslaget til handlingsplanen inneholder blant annet følgende punkter:

Ansvar: Aktørenes ansvar skal bli tydeligere.

Kartlegging: Kart og datagrunnlag skal forbedres. Sikkerhetsnivået i kjente kvikkleiresoner skal bli avklart.

Fysisk sikring av eksisterende bebyggelse: Bevilgningen til sikringstiltak skal økes kraftig. Nødvendig vedlikehold skal bli ivaretatt.

Ny utbygging: Det skal sikres at utbygging skjer i tråd med kravene til sikkerhet, både i planfase og anleggsfase, samt at sikkerheten opprettholdes over tid.

Overvåking av erosjon og andre terrengendringer: Endringer som følge av erosjon eller uheldige inngrep skal identifiseres som grunnlag for oppfølging i form av detaljkartlegging og sikring.

Kunnskap og kompetanse: Alle aktører med ansvar for forebygging skal ha nødvendig kjennskap til faren for kvikkleireskred. Kunnskapsgrunnlaget for forebygging av kvikkleireskred skal forbedres, inkludert læring av hendelser.

Kilde: Regjeringen

Fakta om kvikkleireskredet i Gjerdrum

Natt til onsdag 30. desember 2020 raste et område på 300 ganger 700 meter ut i Nystulia i Ask sentrum i Gjerdrum. Omtrent 1,35 millioner kubikkmeter kvikkleire ga etter og raste ut.

14 bygninger med 31 boenheter forsvant i skredet, og enkelte bygninger ble flyttet opp mot 400 meter.

En omfattende redningsaksjon ble satt i gang etter skredet. 13 personer ble reddet opp av rasgropen i løpet av de første timene.

Ti personer, deriblant en gravid kvinne, mistet livet. Flere av dem var savnet over lengre tid før de ble funnet omkommet. Den siste omkomne ble funnet 25. mars 2021.

Ti personer ble skadd, én av dem ble betegnet som alvorlig skadd.

Over tusen personer ble evakuert fra hjemmene sine i etterkant av ulykken, og om lag 200 av dem kan ikke regne med å flytte tilbake, men må etablere seg i andre boliger.

Et ekspertutvalg som skulle granske ulykken, ble i etterkant satt ned av regjeringen. I en delrapport som ble lagt fram 29. september 2021, ble det slått fast at skredet skyldtes erosjon i Tistilbekken, nederst i Nystulia.

I februar 2022 siktet politiet Gjerdrum kommune for manglende oppfølging av varsler i forkant av skredet.

Mandag la ekspertutvalget fram en offentlig utredning der også ansvarsforhold ble drøftet.

Kilde: NTB

