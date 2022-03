Støre advarer om kutt i samferdsels- og byggeprosjekter

– Vi har noen store prosjekter knyttet til samferdsel og transportplan, store bygg og anlegg, som krever store investeringer. Det skal vi fortsatt ha, men dette er tiden for å gå ærlig og åpent gjennom det, sier Støre i et intervju med Adresseavisen.

– Både fordi økonomien er slik at vi nå må passe på at den ikke blir overopphetet, og fordi vi vet at vi må bruke mer penger på beredskap, forsvar og på å ta imot flyktninger, er det noen andre prosjekter – planlagte ting – som vi kanskje må skyve på og kanskje må si at vi ikke kan ta, sier han.

[ Frustrasjon i Sp: – Nå må det vises en retning slik at dette kan snu ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen