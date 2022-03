Redd Barna ber partiene tenke seg om: – Barns rett til å bli hørt fortjener bedre

– Det er selvsagt ikke akseptabelt at norske barn ikke skal kunne hevde sin rett på lik linje som barn i for eksempel Danmark og Island. Norge kan ikke være bekjent av å være et land der voksne skal ha adgang til en rekke klageinstanser, men at barn skal ha dette i begrenset grad.

Det sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Tirsdag 29. mars skal Stortinget stemme over et representantforslag fra Rødt, Venstre og SV, om hvorvidt Norge skal slutte seg til en tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon, som gir barn klagerett til Barnekomiteen.

Ap, Sp, H, KrF og Frp har imidlertid kommet med en innstilling til Stortinget om at forslaget ikke bør vedtas. Det ville i så fall være en skam, mener Skybak.

– Nå har norske politikere en gyllen mulighet til å endre på dette og vise at vi fortsatt – og med den største selvfølge – skal sitte i førersetet hva angår barns stemme og barns rettigheter. Den muligheten må våre politikere nå gripe med fast hånd. Noe annet vil være en skam for Norge, sier hun.

– Fortjener bedre

Skybak går hardt ut mot spesielt KrF og Ap, som hun anser for å ha vært på gli tidligere.

– Det er uklart for Redd Barna hva som har skjedd i KrF og Aps forståelse av saken, etter at de i 2016 ba om en ny utredning når saker var behandlet i komiteen. Nå foreligger erfaringer, men saken blir vedtatt bak lukkede dører, uten høringer, utredninger eller nevneverdig debatt. Barns rett til å bli hørt fortjener bedre, sier hun.

Ap: Vil ikke innebære nye rettigheter

Åsmund Aukrust, medlem av utenriks- og forsvarskomiteen for Arbeiderpartiet, mener at en tilslutning til tilleggsprotokollen ikke i seg selv vil innebære nye rettigheter. Han peker på at Norge er folkerettslig bundet av barnekonvensjonen.

– Vi mener barnekonvensjon egner seg dårlig for en individuell internasjonal klageorgan, sier Aukrust.

– Saken er godt belyst både av forrige regjering og denne regjeringa, og vi har i dag mer erfaring med FNs barnekomité som tolker regelverket på en annen måte enn norsk rett.

KrF har ikke svart på Dagsavisens forespørsel.

