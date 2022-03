Mehl: Ukrainas betingelser hindrer Norge å ta imot barnehjemsbarn

70 prosent av barna befinner seg fortsatt i aktive krigssoner, skriver Vårt Land.

Ukrainske myndigheter har åpnet for at andre land kan ta imot barna på betingelsen at de returneres etter krigen. Dette er i strid med FNs barnekonvensjon, mener Unicef.

«Dersom norske myndigheter må gi en slik garanti til Ukraina, er det ikke mulig for Norge å evakuere barn fra landet i henhold til barnekonvensjonen», skriver justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i et svar på spørsmål fra Stortinget.

Mehl viser også til at Norge ikke har fått noen henvendelse fra Ukraina om å hente barnehjemsbarn.

Generalsekretær Sissel Aarak i SOS-barnebyer mener at Norge likevel må gå i dialog for å finne en løsning og at norske myndigheter bør ta initiativet.

– Vi har ikke tid til å vente i denne situasjonen. Det er ikke norske myndigheter som er i krig, så vi bør ha overskudd til å gjøre mer. Ukrainske myndigheter klarer ikke å håndtere dette alene, sier hun.

Andre land som også forplikter seg til barnekonvensjonen, har tatt imot barn. 52 ukrainske barnehjemsbarn kom til Storbritannia torsdag.

Vårt Land har spurt om hvorfor Norge ikke har klart å finne en tilsvarende løsning, men Justisdepartementet hadde fredag ikke anledning til å svare på dette.

