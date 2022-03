Eva Kristin Hansen gjenvalgt som nestleder i Trøndelag Ap

Fylkespartiet har denne helga hatt årsmøte på Scandic Hell hotell i Stjørdal. Søndag ble hele ledertrioen gjengvalgt. Dermed fortsetter Ingvild Kjerkol som leder og Amund Hellesø som nestleder nummer to.

Også tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen tok gjenvalg. Fra talerstolen tok valgkomiteens leder Are Hilstad opp pendlerboligsaken, som førte til at Hansen trakk seg fra vervet i Stortinget, og han kritiserte pressen.

– Alle i partiet er godt kjent med at politiet har igangsatt undersøkelser og eventuell etterforskning av disse pendlerboligsakene, sa Hilstad fra scenen på fylkeslagets årsmøte, ifølge Adresseavisen.

Godt kjent

– Det var godt kjent også da valgkomiteen satte i gang sitt arbeid, og selv om pressen prøver å dra opp noe annet, mener undertegnede i alle fall at det ikke har kommet fram noe de siste dagene som skulle gjøre at valgkomiteen gjør andre og nye vurderinger her, sa han.

Politiet opplyste torsdag at alle som har status som mistenkt i stortingsboligsaken, har fått beskjed. Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen ville ikke si om det gjelder henne.

– Ingenting før sakene er avgjort

Hennes advokat, John Christian Elden, ville da heller ikke svare på om hun er innkalt til avhør.

– Vi har ikke mer konkret å meddele herfra om spørsmål før sakene er avgjort, skrev Elden i en tekstmelding.

Hansen trakk seg som stortingspresident i november. Det skjedde etter at det ble kjent at hun hadde hatt pendlerleilighet samtidig som hun fra 2014 eide bolig sammen med mannen sin på Ski, bare 29 kilometer fra Stortinget. Hun hadde da folkeregistrert adresse i en leilighet eid av partifelle Trond Giske i Trondheim. Først i 2017 meldte hun flytting til Ski og sa opp pendlerleiligheten.

