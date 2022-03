Støre møtte ukrainsk familie i Stjørdal

– Det er veldig sterkt, for det er så lett å kjenne seg igjen i hvordan det er å være pappa, og en familie, og dette enorme skiftet i livet, sa Støre til Adresseavisen etter møtet.

Årsmøtet i Trøndelag Ap foregår på Scandic Hell i Stjørdal, hvor det også er innkvartert noen få ukrainske flyktninger. De fleste som har kommet til Trøndelag, står fortsatt i registreringskø hos politiet, i likhet med om lag 4.000 av de 9.000 flyktningene som har kommet til Norge fra Ukraina så langt.

Støre har tro på at registreringskøen forsvinner innen kort tid.

– De gjennomgangene vi har hatt med politiet og UDI, gjør meg trygg på at dette kommer i orden, sier han.

Støre holdt lørdag formiddag en tale til årsmøtet og sa da at han venter debatt om flyktningstrømmen. Det kommer til å skje at noen ikke synes det er greit at flyktningene gjør at man må dele på det norske tjenestetilbudet, sa han.

Han tror imidlertid at nordmenn forstår det ekstraordinære i situasjonen.

I talen understreket han også at Ukraina-krisen og verdenssituasjonen for øvrig kan gjøre at politiske ambisjoner må dyttes på, eller utsettes, og at man på noen områder kanskje må tenke nytt – uten at han sa konkret hvilke områder dette gjelder.

– Det blir et før og etter Ukraina, sa han.

