Omkomne soldater fra flystyrten i Beiarn er fraktet til USA

De fire soldatene var på et treningsoppdrag i forbindelse med Nato-øvelsen Cold Response da flyet deres styrtet.

Tidlig fredag morgen deltok flere hundre amerikanske marinesoldater og soldater og sivile fra en rekke andre Nato-land i en seremoni for de omkomne. Kistene med de fire soldatene ble da ble båret om bord i et militærfly som fløy dem til Delaware.

– Vi er svært takknemlige for all støtte fra Norge, den norske Hæren, befolkningen i Bodø, politiet i Nordland og alle nødetater som bisto i søk og redning og innsatsen for å hente dem ut, heter det i en uttalelse fra det amerikanske forsvaret.

Det var kaptein Matthew J. Tomkiewicz (27) fra Indiana, kaptein Ross A. Reynolds (27) fra Massachusetts, sersjant James W. Speedy (30) fra Ohio og korporal Jacob M. Moore (24) fra Kentucky som døde.

Årsaken til at flyet styrtet, er ikke kjent. Både norske og amerikanske myndigheter gransker hendelsen.

