Moxnes og Hagen vil kreve svar fra Støre om pendlernotat

Hagen sier til VG at han vil foreslå at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sender statsministeren et brev med en rekke spørsmål. Dersom han ikke får med seg komiteen på dette, vil Hagen vurdere å be Støre om et svar i Stortingets spørretime.

Moxnes har allerede bestemt seg for å ta saken opp i spørretimen.

– Støre må svare. Han er åpenbart ansvarlig for det som skjer på Statsministerens kontor. Det er en grunnleggende del av det parlamentariske styringssystemet at regjeringen svarer på spørsmål fra Stortinget. Vi har derfor laget et skriftlig spørsmål som han må svare på, sier Rødt-lederen.

Saken dreier seg om et internt notat ved Statsministerens kontor (SMK) om pendlerboliger og skatt. Notatet har ført til reaksjoner fra flere partier. Jurister ved SMK skriver i notatet at «gunstig beskatning» for politisk ledelse i regjeringen og stortingsrepresentanter er «under press» fra Skatteetaten og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet» fordi de «stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikerne».

Hagen vil vite om Støre er enig i at den gunstige beskatningen er under press.

