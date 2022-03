Stoltenberg: Ny situasjon for sikkerheten i Arktis

– Russlands krig mot Ukraina er et veiskille, en ny normal for europeisk sikkerhet, og i tillegg for arktisk sikkerhet. Nato er en arktisk allianse. Fire av fem arktiske stater er Nato-land, sier Stoltenberg.

Han omtaler den arktiske regionen som strategisk sentral for sikkerheten til hele den euroatlantiske regionen.

– Den er kritisk for kommunikasjonen mellom Nord-Amerika og Europa, sier Stoltenberg.

Han legger til at det også er en region der det er voksende interesse fra land utenfor alliansen. Han sier det er observert en betydelig økning i russisk militæraktivitet i den arktiske regionen.

– Dette er testområde for mange av Russlands nye våpensystemer. Det er hjemmet til Russlands strategiske ubåtflåte. Den økende russiske militæraktiviteten er den største utfordringen for stabiliteten og sikkerheten i nord, sier Nato-generalsekretæren.

Han besøker fredag Nato-øvelsen Cold Response i Bardufoss. Der startet han dagen med å hilse på soldatene fra de ulike landene som deltar, før han holdt en tale der han takket dem for innsatsen, og hyllet dem som «ryggraden i vår allianse».

