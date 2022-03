Forsvarsekspert til VG: Vesten tar stor risiko ved ikke å gripe inn i Ukraina

Risikoen ved å involvere seg direkte er at krigen eskalerer til tredje verdenskrig. Men det innebærer også en stor risiko å la være, sier Ulriksen til VG.

Han er forsker ved FHS Sjøkrigsskolen og har blant annet tidligere sittet i Utenriksdepartements sikkerhetspolitiske utvalg.

– Hvis det er sånn at når Putin kan true med noe, og vi for enhver pris vil unngå eskalering, da kan han bare fortsette å dytte, sier han.

De siste dagene har flere land på Natos østflanke tatt til orde for en diskusjon om hva som er Europas «røde linjer» for Russlands krigføring mot Ukraina. Spørsmålet er ofte blitt hva man gjør når en rød linje krysses.

[ Slik tror ekspertene Stoltenbergs ja vil påvirke krigen ]

– Det er jo egentlig ingen som tør å si det. Men hvor mye skal man egentlig tåle, da? Dette ligner veldig på 1930-tallet, da Hitler først går inn i Østerrike, så Tsjekkoslovakia, og så er det Polen sin tur, sier Ulriksen.

Han tror også det er mulig med aktiv militær inngripen fra vestlig side uten at det nødvendigvis fører til en geografisk utvidelse av krigen.

Saken fortsetter under videoen

Ukrainas president Zelenskyj har flere ganger bedt om at Nato skal innføre en flyforbudssone over landet, noe som så langt er avvist på grunn av faren for at krigen vil eskalere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen