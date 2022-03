Beboere i brannrammet blokk i Drammen sliter med å finne ny bolig

Flere hundre beboere måtte evakueres da det begynte å brenne i øverste etasje i en leilighet i en stor blokk på Fjell i Drammen 9. mars.

Taket på blokka fikk store skader og må bygges på nytt. Ifølge Fremtind, som har forsikringen på blokka, vil det ta minst et halvt år før beboerne kan flytte inn igjen, skriver Drammens Tidende.

Beboere som ikke fikk skaffet seg annet midlertidig sted å bo, ble innlosjert på hoteller i og rundt Drammen. Den opprinnelige planen var at de bo på hotellene de første to ukene, men flere sliter fremdeles med å finne steder der de kan bo fram til de kan flytte inn på Fjell igjen.

En familie Drammens Tidende har snakket med forteller at det er vanskelig å finne leiebolig, fordi få vil leie ut for en periode på kun noen måneder.

Drammen kommune bekrefter at det er fortsatt er utfordringer med boligsituasjonen for enkelte beboere i blokka, og sier at de ikke har boliger til alle som trenger det.

– Først og fremst er vi nødt til å prioritere beboerne av de kommunale leilighetene i blokka, da vi har et særskilt ansvar for beboerne der, sier avdelingsleder for boligtjenesten, Marie Lundblad.

