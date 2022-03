Zelenskyj er klar til å tale til Stortinget

Stortinget bekrefter at Volodymyr Zelenskyj skal holde en appell til Stortinget.

– Det er en stor ære, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

Det arbeides nå med å finne en teknisk løsning for videooverføring til Stortinget.

I forrige uke tok Gharahkhani kontakt med den ukrainske ambassadøren for å høre om mulighetene for at Zelenskyj kan tale til Stortinget. Ambassadør Vjatsjeslav Jatsiuk bekreftet torsdag at president Zelenskyj ønsker det.

Torsdag ettermiddag ble dette bekreftet av Stortinget.

– President Zelenskyj var positiv til invitasjonen, sa Jatsiuk på en pressekonferanse i den ukrainske ambassaden i Oslo.

Tidligere har Zelenskyj talt via videolink til blant annet den amerikanske kongressen, den tyske forbundsdagen og EU-parlamentet.

Informasjon om tidspunktet for talen vil komme fra Stortinget og Zelenskyjs kontor.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen