Ida Wolden Bache blir utnevnt som ny sentralbanksjef

Det ble klart etter at Jens Stoltenberg trakk seg fra stillingen for å fortsette som generalsekretær i Nato.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil så snart som mulig legge fram en innstilling for Kongen i statsråd om utnevnelsen, opplyser Finansdepartementet.

– Det er kort tid siden vi fullførte en grundig ansettelsesprosess hvor Ida Wolden Bache ble vurdert som svært kompetent for stillingen. Hun har allerede fungert som sentralbanksjef i noen uker, og fyller rollen på en god måte. Norge har en utmerket sentralbanksjef i henne, sier Vedum.Det ble klart etter at Jens Stoltenberg trakk seg fra stillingen for å fortsette som generalsekretær i Nato.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil så snart som mulig legge fram en innstilling for Kongen i statsråd om utnevnelsen, opplyser Finansdepartementet.

– Det er kort tid siden vi fullførte en grundig ansettelsesprosess hvor Ida Wolden Bache ble vurdert som svært kompetent for stillingen. Hun har allerede fungert som sentralbanksjef i noen uker, og fyller rollen på en god måte. Norge har en utmerket sentralbanksjef i henne, sier Vedum.