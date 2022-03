Finanstilsynet mener Storebrands fondsselskap har fremstilt resultater som bedre enn de var

– Finanstilsynet har gjennomført et begrenset tilsyn knyttet til Verdipapirfondet Storebrand Kort Kreditt IG og Verdipapirfondet Storebrand Kreditt. Finanstilsynet påpeker i rapport etter tilsynet at fondenes historiske resultater har vært fremstilt som betydelig bedre enn hva de i realiteten er og at informasjonen til dels har vært egnet til å villede, heter det i en pressemelding fra tilsynet.