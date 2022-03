Borch om Frp-kritikk: – Plutselig er de opptatt av landbruk

– Jeg merker meg at Fremskrittspartiet har snudd helt om, og det er veldig bra. Det er veldig bra at Frp nå plutselig har blitt opptatt av norsk landbruk, det synes jeg er bra, sa landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

Svaret kom etter at Morten Stordalen (Frp) spurte hva ministeren vil si til norske kornprodusenter som sliter økonomisk på grunn av høye strøm-, drivstoff- og gjødselpriser, og med det ikke kan satse på kornproduksjon lenger.

– Men Frp må være ærlig på hva de har gjort for bare tre måneder siden, da de tok til orde for å legge ned hele forhandlingsinstituttet, sa Borch som også påpekte at regjeringen har garantert for å øke støtten for å sikre produksjon av matkorn.

De årlige forhandlingene mellom staten og norske bønder, kjent som jordbruksoppgjøret, vil være klart før sommeren. Forhandlingsinstituttet betegner arenaen for forhandlingene.

Haster

– Statsråden tar ikke inn over seg at det er krig i Europa. Er det riktig signal å ikke vise handlekraft med en gang, spurte Stordalen. Han mener det ikke er tid til å vente til forhandlingene.

Bakteppet for debatten er frykten for den globale matsikkerheten i kjølvannet av krigen mellom de store kornprodusentene Ukraina og Russland.

Særlig er det bekymring knyttet til konsekvensene det kan få for land der mange allerede trues av sult, og som er avhengig av import.

– For Norge er det per nå ingen grunn til uro for matsikkerheten, men det er klart at matsikkerhet og beredskap blir avgjørende fremover. Vi må ta ansvar for matproduksjonen selv, sa Borch.

Kornplan?

Målet er ifølge ministeren å øke selvforsyningsgraden til 50 prosent. Hun sa også at hun sammen med kommunalministeren skal sende brev til alle kommuner om at jordvern skal være et overordnet hensyn når alt areal forvaltes.

Også KrF-leder Olaug Bollestad satte Borch til veggs i spørsmål om matsikkerhet og beredskap.

– Hva vil statsråden prioritere først for å sikre faktisk økt produksjon av korn? sa Bollestad.

– Vi skal sikre at vi har en jevn matproduksjon, svarte Borch, og refererte til utredningen som nettopp er satt i gang for beredskapslagring av korn. Den skal være klar tidlig i juni.

– Vi har ikke konkludert ennå på hvilken lagring vi skal ha, men de skal se på lokal, regional og sentral lagring, noe som burde vært på plass for lenge siden, sa Borch.

