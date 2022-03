Kan gå mot en ny runde med svarte TV2-skjermer

– Vi snakker sammen og det er en positiv tone, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox til Kampanje.

I fjor førte forhandlinger mellom TV 2 og Telenor til at over én million TV-seere mistet tilgangen til TV 2s kanaler i rundt sju uker. Osmundsen håper og tror at de unngår dette.

– Vi er aller mest opptatt av å sikre at kundene våre får økt frihet til å velge hvilket av TV 2s innhold de ønsker å se. Dersom TV 2 ikke er enige i dette, kan forhandlingene bli krevende, sier Osmundsen på spørsmål om hva som blir vanskeligst i forhandlingene.

Målet er å finne gode løsninger med Altibox, sier TV 2s administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes.

– Selvfølgelig ønsker vi ikke konflikt, og jeg kan garantere at verken TV 2 eller Altibox går inn i denne type forhandlinger med det for øye å skape en konflikt. Det er begges ambisjon om å komme fram til de gode løsninger, sier TV 2-sjef Olav Sandnes.

[ Enighet om en avtale mellom TV 2 og Telenor ]