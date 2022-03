Huitfeldt til Israel og Palestina for å diskutere fred

– Selv om mye av verdens oppmerksomhet nå er rettet mot den grusomme krigen i Ukraina, vil jeg vise at Norge fortsatt ønsker å ha et sterkt engasjement for å bringe partene til forhandlingsbordet og løse konflikten mellom israelere og palestinere, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en uttalelse fra Utenriksdepartementet tirsdag kveld.

Utenriksministeren vil være på reise til Israel og Palestina til og med onsdag. Ifølge programmet vil hun møte Israels utenriksminister Yair Lapid, og på palestinsk side vil hun treffe statsminister Mohammad Shtayyeh og finansminister Shukri Bishara.

Blant temaene Huitfeldt vil ta opp en betingelsene for en tostatsløsning.

– Rammebetingelsene for tostatsløsningen blir dårligere for hver dag som går. I møtene vil jeg understreke at det kun er en fremforhandlet tostatsløsning som kan gi bærekraftige fred og selvbestemmelse for begge folk. Jeg vet det kommer til å bli vanskelig, men partene må ta konstruktive skritt for å gjenoppta forhandlingene, sier Huitfeldt.

