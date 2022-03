Esa ber Norge styrke kontroll av dyrevelferd ved slakting

Norge har et etablert kontrollsystem for dyrevelferd ved slakting, men med enkelte mangler, mener Esa.

Tilsynet kommer med flere anbefalinger for å styrke kontrollsystemet, inkludert:

* Sikre at kontroller utføres i samsvar med dokumenterte prosedyrer, for eksempel sikre tilgang til retningslinjer for kontrollpersonell ved fjærfe-slakterier.

* Etablere god praksis som gjør det mulig for operatører å etterleve forpliktelser om beskyttelse av dyr ved slakting, for eksempel føring av vedlikeholdsjournaler for bedøvelsesutstyr.

* Sikre at kompetente myndigheter har verifikasjonsprosedyrer på plass for å muliggjøre kontinuerlig forbedring av kontrollsystemet.

Tilsynet ble gjennomført fra 15. til 24. november 2021.

Hovedformålet var å vurdere hvorvidt offentlig kontroll av operatører som utfører avlivning, sikrer at dyr skånes for all unngåelig smerte, nød eller lidelse under slakting.

