1.200 personer evakuert fra industriområde i Bamble etter brann i gassfabrikk

– Situasjonen er fortsatt uavklart, og det har potensial til å bli en større hendelse, sier politiets innsatsleder Ståle Fuglaas til Varden.

– Det vi jobber med nå er å evakuere ut 1.200 personer som jobber her, sier Fuglaas.

Operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt sier til NTB i 13-tiden at det er besluttet at arbeiderne på området skal «avslutte for dagen», og at dette skiller seg noe fra en «evakuering».

– Med en evakuering er det et skadepotensial. Slik jeg forstår det, når det oppstår en slik hendelse, har ikke arbeiderne noe arbeid å gå til, sier Gunnerød.

Ifølge innsatsleder Fuglaas er det ikke eksplosive gasser på avveie, men brannen er ikke under kontroll, og den har potensial til å spre seg ytterligere på industriområdet. Gunnerød sier at spredningspotensialet handler om at brannen kan nå andre gasstanker – men at det foreløpig ikke er indikasjoner på at dette vil bli tilfelle.

Brannvesenet fortsetter arbeidet på stedet. Tidligere tirsdag ble det meldt at to personer fikk brannskader. Begge jobber som brannmenn i industrivernet.

