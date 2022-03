Renate Reinsve før Oscar-utdelingen: – Glad jeg ikke er 19 år når dette skjer

– Altså jeg har et veldig stort håp, og med tanke på hvor god mottakelsen har vært i USA, så får jeg veldig troen, sier Reinsve.

Søndag går hun opp den røde løperen foran Dolby Theatre i Hollywood, hvor «Verdens Verste Menneske» kan få Oscar både for beste utenlandske film og beste originalmanus.

I flere måneder har Reinsve og resten av teamet bak filmen dratt verden rundt, fra den ene røde løperen til den andre, på prisutdelinger, spesialvisninger og andre arrangementer.

– Det er ganske absurd. Det er et liv jeg aldri trodde jeg skulle få leve. Det er veldig spennende å få lov til å være på den siden av det, sier hun.

Luksuriøs verden

Omveltingen er stor for en skuespiller som i hovedsak har drevet med norsk teater.

Det store skiftet kom allerede i fjor sommer, da Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes for rollen som Julie i «Verdens verste menneske».

Da NTB pratet med Reinsve i Oslo for tre uker siden, hadde hun akkurat vært i Paris hos samarbeidspartner Lois Vuitton for å prøve kjoler til Bafta- og Oscar-utdelingen.

– Det er en helt annen verden. En veldig luksuriøs verden. Jeg er veldig glad i å leve et veldig enkelt liv her hjemme, men jeg liker kontrasten, sier Reinsve.

Hun satser på at hun klarer å holde bakkekontakten i alt virvaret.

– Ja, vi satser på det. Jeg har heldigvis veldig gode venner, og jeg er glad for at jeg er 34 og ikke 19 når dette skjer. At jeg allerede vet hva livet mitt er og hva jeg setter pris på.

Lurer på neste steg

Med den massive oppmerksomheten har det kommet flere tilbud om nye filmroller. Og nå kjenner skuespilleren litt på presset.

– Det er et mye større press i USA på hvilke valg man tar, og hvilke prosjekter og hvilke signaler man sender ut. Så det vil ha mye å si hvilke prosjekter jeg velger som neste, sier Reinsve.

Hun har allerede sagt nei til noen. Mens andre tilbud virker mer spennende.

– Og jeg har noen ting som jeg ikke kan snakke om, selvfølgelig. Det er et veldig stort valg å ta.

– Skikkelig fint samarbeid

Rollen som Julie i «Verdens verste menneske» er den første filmhovedrollen 34-åringen har hatt.

– Det er jo en film i Norge, så vi ante jo ikke at det skulle ta så fullstendig av som det har gjort, og bli så godt tatt imot. Men da vi sto på sett, så hadde jeg en følelse av at manuset og det vi gjorde betydde og berørte veldig mange på sett, sier hun.

Hun håper på mer samarbeid med regissør Joachim Trier, som sammen med med-manusforfatter Eskil Vogt også er nominert i kategorien beste originalmanus.

– Det var et skikkelig, skikkelig fint samarbeid. Det føltes som vi fant noe skikkelig fint hver dag vi jobbet.





