Kronprins Haakon besøkte Cold Response: – Jeg er imponert over arbeidet som gjøres

– Det er viktig å samarbeide med våre allierte. De skal støtte oss og skal det fungere må de komme å øve. Det er viktig for Nato og Norge å gjennomføre en slik øvelse, sa kronprins Haakon til NTB under seanse med pressen i forbindelse med hans besøk i Narvik mandag ettermiddag.

Han sa videre at det er imponerende å se en så stor øvelse om Cold Response gjennomføres både på havet, i luftrommet og på land.

– Det er 27 land og 30.000 soldater involvert og er imponerende å se. For Norge er Nato en bærebjelke i vår forsvarspolitikk. Det er da viktig at våre allierte øver her. Jeg er samtidig glad for at Finland og Sverige er med slik at vi har et tett samarbeid med de andre nordiske landene, sier han.

Kronprinsen omtaler samtidig forrige ukes flyulykke som en tragedie.

– Vi hadde gjerne vært for uten, men samtidig er det en viss risiko i operasjonene som gjennomføres. En prøver også å gjøre det så sikkert som mulig, allikevel skjer dessverre slike ulykker. Det er noe man ikke håper skal skje, sier han.

Det var fredag forrige uke at et V-22 Osprey fly styrtet i Beiarn i Nordland. Fire amerikanske soldater omkom i ulykken. Årsaken for styrten er ikke kjent.

