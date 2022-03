Høyre varsler høring om rødt pandeminivå på skoler

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i flere omganger etterlyst de faglige rådene som lå til grunn for beslutningen, men Høyres Peter Frølich er ikke fornøyd, skriver VG.

– Så langt har vi ikke fått et eneste bevis for et eneste faglig råd som anbefalte rødt nivå i de videregående skolene. Dette var veldig inngripende tiltak og krever svært gode begrunnelser, sier Frølich, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Tirsdag møtes kontrollkomiteen, og Frølich sier Høyre vil kalle inn til høring i saken.

– Med mindre regjeringen før den tid beslutter å sette ned en egen kommisjon, eller varsler en fullgod gransking av saken, så vil vi åpen en full høring.

I så fall kan helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vente seg en innkalling. Også kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kan være aktuelle, sier Frølich.

I tillegg til at koronakommisjonens skal se på perioden fram til 1. oktober i fjor, påpeker Kjerkol overfor VG at regjeringen vil ha en ekstern, uavhengig evaluering av pandemihåndteringen også etter 1. oktober.

– Dette jobbes det med, og vi kommer tilbake til mandat og format når det er klart, skriver hun i en epost.

