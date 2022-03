Havarikommisjonen med tolv tilrådinger etter helikopterulykke som krevde seks liv i Alta i 2019

Muligheten for at noen skulle overleve ville vært større dersom helikopteret ikke hadde blitt overtent like etter havariet, konkluderer kommisjonen.

Havarikommisjonen fremmer tolv sikkerhetstilrådinger etter ulykken. Disse handler om tiltak for å forhindre såkalt «servo transparency», opplæring og sikkerhet ved rundflyging med passasjerer, overlevelsesaspekter inkludert krasjbeskyttet drivstoffsystem og bruk av hjelm, samt krav til lettvektsregistratorer.

Helikopteret styrtet ved fjellet Skoddevarre sørvest for Alta sentrum 31. august 2019. Helikopteret drev med sightseeing for gjester på festivalen Høstsprell. Alle seks som var om bord i helikopteret, omkom.

Årsaken

Fenomenet servo transparency er den mest sannsynlige årsaken til ulykken, ifølge kommisjonen.

Fenomenet oppsto fordi helikopteret var i nedstigning og i en sving, men hadde høy masse og økende hastighet. Helikopteret hadde mest sannsynlig ikke tilstrekkelig høyde til at flygeren rakk å gjenvinne kontroll i tide, står det i rapporten.

For å forhindre slike ulykker i fremtiden foreslår Havarikommisjonen at EU-byrået for flysikkerhet (Easa) pålegger selskapet Airbus Helicopters å etablere en teknisk løsning som forhindrer eller gir forvarsel om servo transparency for helikoptre som er følsomme for dette, samt å gjennomgå opplæring og vedlikeholdstrening på AS 350 helikoptre.

Airbus Helicopters er produsent av helikopteret som styrtet, som var en Airbus H125, også kalt AS 350.

Sikkerhetsråd

Kommisjonen ber også om at alle helikoptre som leveres til Europa, skal være utstyrt med krasjbeskyttet drivstoffsystem.

Ulykkeshelikopteret var ikke utstyrt med dette. Det er per nå heller ikke et europeisk krav om at helikoptre som har et typesertifikat utstedt før 1994, skal ha krasjbeskyttet drivstoffsystem.

Dette er imidlertid et krav for alle helikoptre levert til USA etter mai 2020.

Kommisjonen tilrår også Easa å ikke tillate rundflyging med betalende passasjerer med helikopter som ikke er utstyrt med krasjbeskyttet drivstoffsystem.

Revidere regelverk

Fordi ulykkeshelikopteret var utstyrt med en registrator som ikke var godt nok beskyttet mot brann, kunne ikke kommisjonen hente ut data fra den.

Kommisjonen ber derfor Easa om å revidere regelverket for lettvektsregistratorer. De ber om at kravene til registrering av relevante data utvides, samt krav om lagring av lyd og bilde.

I tillegg ber de byrået om at kravet for lettvektsregistratorer må gjelde for alle typer lettere helikoptre som benyttes til kommersiell persontransport. De vil også at kravet gjøres gjeldende for alle helikoptre som benyttes til all kommersiell persontransport.

